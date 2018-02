Governo francês autoriza resgate de corpos de vítimas do voo 447 O governo da França autorizou o BEA - órgão que investiga as causas da queda do voo 447 da Air France - a resgatar corpos de vítimas encontrados com destroços do avião por robôs-submarinos no Oceano Atlântico. O acidente com a aeronave, que fazia a rota Rio de Janeiro-Paris, ocorreu em 2009 e matou 228 pessoas. Os corpos estão a 3,9 mil metros de profundidade e a cerca de 1,1 mil quilômetro da costa brasileira.