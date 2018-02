Governo federal vê com surpresa troca de secretário

Surpresa porque não se costuma trocar um comandante no auge de uma crise e satisfação porque se abrem boas perspectivas de diálogo e maior produtividade nas ações conjuntas que União e governo paulista realizam no combate à violência.

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que travou com Ferreira Pinto um bate-boca em outubro em torno da ajuda federal, não quis comentar a troca. Mas, segundo informações de pessoas próximas, é fato que Cardozo conhece e mantém boa relação de longa data com o novo secretário, com o qual espera intensificar a cooperação.

Na avaliação do ministério, além de ter estilo considerado ultrapassado de enfrentamento do crime, o ex-secretário era acusado de manter uma política hostil com o governo federal. / VANNILDO MENDES