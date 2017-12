Governo federal pede aval do Senado para empréstimo de US$ 1,5 bi para SP

O governo federal enviou ontem ao Senado pedidos de aprovação de empréstimos externos de US$ 1,533 bilhão para o governo paulista. Os recursos virão do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

O dinheiro vai para as Linhas 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô, além dos projetos Reágua e Microbacias 2.

Os empréstimos foram aprovados pelos bancos há cerca de dois meses. Os Estados precisam da concordância do governo federal porque o Banco Mundial e o BID exigem que o Tesouro Nacional seja avalista.