Governo federal mobiliza ministros para prestar ajuda

O Ministério da Educação determinou que os hospitais universitários da região colaborem para o atendimento às vítimas. "O Ministério da Educação entrou em contato com a Universidade Federal de Santa Maria e colocou toda a estrutura de hospitais universitários do Estado à disposição." O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, estava com Dilma no Chile e também foi a Santa Maria.

O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, que é de Canoas (RS), disse que a Casa vai se esforçar para evitar tragédias como esta. "Não pouparemos esforços para amenizar a dor das famílias e para que tragédias como esta não ocorram." / DÉBORA ÁLVARES