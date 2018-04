Governo federal libera R$ 75 mi para MG, RJ e ES

Segundo o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, o governo já deu 8 mil cestas básicas para as vítimas das chuvas. Equipe de 50 especialistas já está nos três Estados para atuar preventivamente em áreas de deslizamento, no caso dos geólogos, ou de enxurradas, inundações e alagamentos, no caso dos hidrólogos.

Os seis ministros destacados para acompanhar a situação dos três Estados devem viajar para ver de perto o atendimento às populações. Paulo Sérgio Passos (Transportes) iria ainda ontem para Minas e Tereza Campello (Desenvolvimento Social e Combate à Fome) vai hoje ao Rio.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) disse que 51 trechos de 18 rodovias federais foram atingidos pela chuva. / RAFAEL MORAES MOURA