Governo federal analisa projeto Às vésperas do leilão de privatização de Guarulhos, Viracopos e Brasília, há um mês, o governo federal também começou a discutir um novo programa de aviação regional, que prevê a ampliação do número de aeroportos no País. O projeto, apresentado pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) à Casa Civil, foi feito com base nos estudos da Associação Brasileira de Empresas de Transportes Aéreos Regionais (Abetar), que analisou a situação de 175 aeroportos que funcionam com restrições e pede ao governo R$ 2,4 bilhões para recuperá-los até 2015.