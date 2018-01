Governo estadual cumpre 14 de 30 metas para o transporte metropolitano em 2009 O governo estadual cumpriu menos da metade das metas de transporte metropolitano estabelecidas para o ano passado no Plano Plurianual (PPA) 2008-2011. Segundo balanço do Executivo, 16 dos 30 objetivos traçados para o setor não foram alcançados. Das metas ligadas à ampliação das linhas do Metrô, apenas duas foram atingidas. Nenhuma das metas de modernização das linhas de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi atingida. O plano de expansão metroviário e ferroviário foi uma das principais bandeiras da gestão do ex-governador e candidato à Presidência José Serra (PSDB). Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) diz que "alguns projetos sofreram atrasos inerentes a fatores externos que não podem ser controlados pela STM, como processos de contratação e desapropriação e a demora no fornecimento do setor privado".