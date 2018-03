Governo enaltece modelo de parceria e justifica problema

O governo Geraldo Alckmin afirma, em nota, que “São Paulo é pioneiro em investimentos em parceria com a iniciativa privada” e existem 9 PPPs estaduais em atividade em áreas distintas, como construção de hospitais, duplicação de rodovias, habitação, saneamento e transporte.

Em relação à PPP da Linha 18-Bronze, diz que aguarda aprovação de financiamento externo pelo Ministério do Planejamento para fazer as desapropriações e a PPP dos Hospitais já tem duas unidades em construção (Sorocaba e São José dos Campos). Na Habitação, afirma que “as construções estão dentro do prazo de contrato assinado em março de 2015” e “as primeiras 126 unidades serão entregues no próximo mês”.

O governo diz ainda que a unidade do Recomeço na Cracolândia “já está em funcionamento” e “nos três primeiros meses de operação, 53 pessoas foram internadas e 12 pacientes foram admitidos para tratamento na ala de moradia assistida”. Sobre os parques, afirma que “já trabalha nos estudos de viabilidade econômica que precedem a qualquer concessão” e destaca ainda que está “à disposição” da equipe de João Doria para discutir a instalação de estacionamentos anexos a estações de Metrô. Hoje, afirma, existem 17 locais.