Governo e Prefeitura lançam guia de São Paulo para Copa do Mundo

Atualizada às 12h07

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin e a prefeita em exercício Nádia Campeão lançaram nesta quarta-feira, 9, o guia Roteiros Turísticos para a Copa do Mundo 2014. O lançamento foi feito Museu do Futebol, no Pacaembu, zona oeste de São Paulo.

Intitulado de "Roteiros Paulistas - O que fazer durante a Copa do Mundo", o material será distribuído em hotéis e linhas aéreas para cerca de cerca 250 mil turistas que devem vir ao Estado de São Paulo durante a Copa do Mundo de 2014. O guia apresenta 55 roteiros turísticos de 49 municípios a até 300 km da capital paulista.

Quatro temas são abordados no material: sol e praia, cultura e lazer, comer e beber e aventura e natureza. O guia pode ser consultado em três idiomas - português, inglês e espanhol - e está disponível na internet pelo endereço www.copa2014.sp.gov.br

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Guia_Portugues