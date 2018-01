O imóvel onde funcionava a casa de espetáculos Scala, no Leblon, zona sul do Rio, foi retomado ontem pelo governo do Estado e vai integrar o patrimônio do RioPrevidência, fundo de benefícios a aposentados e pensionistas do Estado. A casa, que era do empresário Chico Recarey, somou R$ 17 milhões de dívidas por não pagar pelo uso do espaço e o processo de reintegração durou 10 anos.