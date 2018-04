Governo Dilma libera 1ª parcela de R$ 6,4 mi A Prefeitura de São Paulo promete abrir até março dez abrigos, com cem vagas no total, para dependentes de crack. As residências terapêuticas servirão como moradia para dependentes no fim do tratamento. O Ministério da Saúde começou ontem a liberar a verba mensal, acordada em dezembro, do Plano Nacional de Combate à Droga. Serão R$ 6,4 milhões neste ano, segundo o ministro Alexandre Padilha. O dinheiro será usado na expansão das vagas.