Governo decreta estado de emergência no CE O governador do Ceará, Cid Gomes, decretou situação de emergência em todo o Estado por causa da paralisação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Para garantir a segurança nas ruas de Fortaleza durante o réveillon, foi convocado reforço da Força Nacional de Segurança e do Exército. O estado de emergência foi adotado por causa da situação de "anormalidade e instabilidade institucional". "A situação de emergência permite mais agilidade e flexibilidade ao Estado para agir", informou o governo, em nota.