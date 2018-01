Governo de SP oferece R$ 50 mil por pistas de roubo

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo está oferecendo até R$ 50 mil de recompensa por informações que levem aos assaltantes que roubaram nesta semana um carro-forte em Barrinha (SP) e mataram com um tiro de fuzil o PM Erik Henrique Ardenghe, de 28 anos, em Jaboticabal (SP) durante a fuga. A medida foi anunciada pelo secretário Mágino Alves Barbosa Filho, com base na resolução que autoriza o incentivo financeiro no combate ao crime.

As informações devem ser encaminhadas ao site webdenuncia.org.br, mantido pelo Instituto São Paulo Contra a Violência em parceria com o governo. É garantido o sigilo dos dados de identificação do informante, que recebe um número de protocolo e uma senha para acompanhar o andamento da denúncia e saber se receberá a recompensa.

Os recursos para o Programa de Recompensa são do Fundo de Incentivo à Segurança Pública (Fisp). Nesse caso, o objetivo é elucidar o crime ocorrido na noite de segunda-feira, quando o carro-forte foi atacado no km 100 da Rodovia Carlos Tonani, em Barrinha. Os bandidos levaram as armas dos vigias e todo o dinheiro que havia no veículo, cujo valor não foi revelado pela Protege.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

‘Questão de honra’. Nesta terça-feira, ao ser questionado sobre o crime, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse que a prisão dos bandidos é “questão de honra”. Ele falou que cobrará do Ministério da Justiça medidas para reforçar o controle de explosivos.

As principais pistas até agora são um carro queimado pelos bandidos em fuga e outro que teria sido furtado em Ribeirão. Policiais procuram imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os ladrões e ver se há relação entre os dois crimes.