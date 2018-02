Governo de SP libera verba para creches O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou ontem a liberação de verba para a construção de 439 creches municipais em 315 cidades. Anteriormente, haviam sido firmadas parcerias com 231 prefeituras, no valor de R$ 358 milhões. Com a ampliação, o investimento chegará a R$ 928 milhões - a meta é investir R$ 1 bilhão até 2014. Segundo o secretario da Educação, Herman Voorwald, há 91 obras em andamento e 77 em licitação. A primeira creche será inaugurada em Lençóis Paulista.