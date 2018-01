Governo de SP lança programa para empregar ex-detentos

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), anunciou nesta segunda-feira, 7, um programa que empregará ex-detentos que cumprem medida socioeducativa. O objetivo é estimular a inclusão na sociedade e no mercado de trabalho de egressos das penitenciárias paulistas e da Fundação Casa.

O Pró-Egresso é uma parceria entre as secretarias estaduais do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), da Administração Penitenciária (SAP) e da Justiça e da Defesa da Cidadania (SJDC). Agora, os órgãos estaduais poderão exigir 5% do número de vagas aos ex-detentos das empresas vencedoras das licitações de obras e serviços.

A Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) irá captar vagas no mercado de trabalho paulista, inseri-las no Emprega São Paulo e fazer, nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), a inscrição dos ex-detentos. Esses cadastros também poderão ser feitos em unidades da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC).

A SERT vai oferecer também vagas em cursos gratuitos do Programa Estadual de Qualificação Profissional (PEQ).