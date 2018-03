Governo de SP lança edital para implantação da linha Ouro

SÃO PAULO - O Governo de São Paulo lançou nesta quinta-feira, 30, edital de concorrência para a implantação da Linha 17-Ouro, que será operada por meio de Metrô Leve e ligará a estação Jabaquara (Linha 1-azul) ao Aeroporto de Congonhas e à estação São Paulo-Morumbi (Linha 4-amarela).

A empresa vencedora será responsável pela implantação da Linha, fornecimento da frota de 24 trens e sistemas. O contrato terá 42 meses de vigência a partir da assinatura. O ganhador será aquele que oferecer o menor preço dentre as empresas habilitadas. O edital estará disponível por 45 dias a partir de sua publicação. As propostas devem ser abertas no dia 18 de novembro.

No total, a Linha 17-Ouro terá 18 quilômetros de extensão, com 19 estações: Jabaquara; Hospital Sabóia; Cidade Leonor; Vila Babilônia; Vila Paulista; Jardim Aeroporto; Congonhas; Brooklin Paulista; Vereador José Diniz; Água Espraiada; Vila Cordeiro; Chucri Zaidan; Morumbi; Granja Julieta; Panambi; Paraisópolis; Américo Mourano; Estádio Morumbi; São Paulo-Morumbi. A previsão é que 230 mil pessoas sejam atendidas diariamente.

A Linha 17-Ouro seguirá o traçado das avenidas Roberto Marinho, Nações Unidas, Perimetral e João Jorge Saad entre outras. Haverá conexão com o sistema metro-ferroviário nas estações Jabaquara (Linha 1-Azul) e Morumbi da CPTM (Linha 9-Esmeralda) e nas futuras estações Água Espraiada (Linha 5-Lilás) e São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela).