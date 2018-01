Governo de SP irá indenizar família de motoboy torturado em quartel

SÃO PAULO - O Governo de São Paulo autorizou o pagamento de indenização à família do motoboy Eduardo Luiz Pinheiro dos Santos. Ele foi encontrado morto com traumatismo craniano e hemorragia à 0h10 do dia 10, três horas após ser abordado por PMs e levado para a 1ª Companhia do 9º Batalhão, na Casa Verde, zona norte de São Paulo.

O decreto, assinado pelo governador Alberto Goldman nesta sexta-feira, 30, determina que um Grupo de Trabalho no âmbito da Procuradoria Geral do Estado será instituído para que no prazo de trinta dias, contados a partir da designação de seus membros, seja feita a proposta de valores de indenização.

Farão parte deste grupo de trabalho o procurador Geral do Estado, que vai coordenar os trabalhos, dois procuradores, um representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e outro da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

O decreto do governador será publicado neste sábado, no Diário Oficial do Estado.