Governo de SP critica Cade e bancada do PT quer CPI

O governo reclama de ter solicitado, desde que o processo veio à tona, em 4 de julho, os detalhes da investigação, sem resposta, e afirmou que acionará judicialmente o órgão para ter acesso aos detalhes.

À noite, as acusações foram endossadas pelo ex-governador José Serra (PSDB). Por meio de nota oficial, afirmou que seu governo (2007-2010) não tomou conhecimento de qualquer cartel "e muito menos deu aval a qualquer coisa nesse sentido". "É imperativo que sejam feitas as apurações de maneira profissional e séria. E sejam divulgadas integralmente as denúncias em poder do Cade."

O conselho respondeu, também por meio de nota, informando que "repudia qualquer acusação de instrumentalização política das investigações conduzidas" e diz que o caso corre em segredo de justiça - por isso, as informações não podem ser repassadas ao governo de São Paulo. A nota diz, porém, que tiveram acesso ao acordo de leniência e aos documentos os órgãos que assinaram o acordo: o Cade, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público Federal. O corregedor-geral da Administração do Estado, Gustavo Ungaro, reclamou ontem que o Ministério Público também não tinha acesso às informações.

CPI. A bancada do PT na Assembleia recolhe assinaturas para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar eventual ação de agentes do Estado no processo. / B.R., M.G. e GUILHERME WALTENBERG