Governo de SP critica ação para limitar retirada do Cantareira

SÃO PAULO - O governo Geraldo Alckmin (PSDB) criticou a ação civil pública proposta pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal para restringir a retirada de água do Sistema Cantareira pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Segundo a secretaria paulista de Saneamento e Recursos Hídricos, "a ação judicial parte de pressupostos que não são corretos e que vem sendo esclarecidos".

Promotores do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) de Campinas e Piracicaba e um procurador da República ajuizaram uma ação na 3ª. Vara da Justiça Federal de Piracicaba no dia 2 de outubro pedindo que a "revisão imediata" da retirada de água do Cantareira pela Sabesp e a proibição da captação integral da segunda cota do volume morto do manancial, que atingiu nesta terça-feira, 5,6% da capacidade, índice mais baixo de sua história.

"A Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos entende que esse é um assunto técnico, que vem sendo tratado com responsabilidade, sempre buscando a cooperação de todas as autoridades envolvidas", informou a pasta chefiada pelo secretário Mauro Arce. Nesta terça, restam no Sistema Cantareira 54,8 bilhões de litros, dos quais 34,5 bilhões de litros estão na reserva profunda das represas Jaguari-Jacareí e Atibainha e precisam ser bombeados para abastecer cerca de 6,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo.