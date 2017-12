Governo de SP corre para entregar estação de metrô em 40 dias

SÃO PAULO - O governo de São Paulo promete entregar a Estação Adolfo Pinheiro, na Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo, em 40 dias. Para cumprir o prazo, no entanto, terá de correr, já que faltam escadas rolantes, não há cobertura nas entradas e o piso está incompleto. As portas de plataformas também não foram todas instaladas.

A própria rua que fica sobre a estação, em Santo Amaro, na zona sul, precisa ser asfaltada e as calçadas devem ser todas refeitas em um quarteirão inteiro. Em uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 12, na futura estação, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) garantiu que a parada, em construção desde 2009, abrirá em janeiro. O funcionamento em horário comercial pleno, no entanto, só deve ocorrer cerca de um mês depois.

"Essa estação, Adolfo Pinheiro, deve ficar pronta em 40 dias. Nós esperamos entregar na semana do aniversário de São Paulo. Nós temos hoje 64 estações. Essa será a estação 65", disse o tucano, que fez o que a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos anunciou como "a primeira viagem teste entre a Estação Largo Treze e a futura Estação Adolfo Pinheiro". Uma composição, restrita à cúpula do Metrô e à imprensa, realizou o percurso de 1,2 km entre ambas as paradas.

Ao fim do trajeto, Alckmin passeou pela estação em obras e falou com os repórteres. Disse que as próximas estações em obras da Linha 5-Lilás só serão entregues em dois anos. "A previsão é que fiquem prontas em 2015 Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin. E vamos tentar antecipar o máximo que a gente puder das dez estações." O ramal terminará na Chácara Klabin, com interligação com a Linha 2-Verde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O secretário dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, foi mais específico sobre quando a estação deverá abrir as portas para a população. "A data prevista está dependendo agora de a gente fazer o acerto com agendas e é entre (os dias) 20 e 24." A intenção é fazer uma "festa", aproveitando o aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro.

Operários da obra ouvidos pela reportagem afirmaram que a construção está a todo o vapor, com turnos até durante a noite.

Linha 4. Sobre a Linha 4-Amarela, em construção há nove anos e com 6 das 11 estações previstas entregues, Jurandir Fernandes declarou que três novas paradas serão inauguradas no ano que vem - a maioria delas, no segundo semestre, época que coincide com o período eleitoral, no qual Alckmin deverá concorrer como candidato à reeleição.

"Continuamos com aquela perspectiva forte, já concretizada, de três estações este ano agora de 2014. Nós vamos fazer a Oscar Freire, vamos fazer a Fradique Coutinho, que é a primeira delas, e a Higienópolis (-Mackenzie). O esforço grande agora é puxar também a (São Paulo-)Morumbi para 2014. Está difícil, porque nós reformulamos todo o projeto da estação Morumbi por causa da chegada da Linha 17(-Ouro) lá."

Segundo ele, "talvez" a Estação Fradique Coutinho fique pronta no primeiro semestre. O resto, no segundo, "no final do ano", disse o dirigente.