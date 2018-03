Governo de SP anuncia auxílio à população de Franco da Rocha

SÃO PAULO - O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 13, que prestará auxílio à população de Franco da Rocha, município atingido pelas chuvas dos últimos dias. As famílias em áreas de risco serão removidas com auxílio das equipes da Defesa Civil e receberão do Estado auxílio de R$ 300 por mês, na forma de aluguel social.

Em avaliação o Instituto Geológico determinou que a retirada de famílias dessas áreas é uma necessidade imediata, uma vez que há risco de deslizamentos. O Governo também informou que intensificará as ações de desassoreamento do Rio Juqueri.