Governo de São Paulo entrega duas estações da CPTM em Itapevi

SÃO PAULO - O governo do Estado vai entregar nesta quarta-feira, 23, as estações Amador Bueno e Santa Rita da Linha 8-diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). As estações fazem parte da extensão dessa linha, localizada no município de Itapevi. O governador Geraldo Alckmin estará presente na inauguração, às 12h, na Praça Paulo França, em Itapevi, e ainda vai anunciar o início da operação dos trens no período comercial, das 4h à meia-noite.

Mais cedo, às 11h, o governador estará em na Avenida João Balhesteiro, 753, em Jandira, para apresentar as obras do segundo trecho do corredor de ônibus Itapevi - São Paulo. Serão 8,8 quilômetros de extensão entre Jandira e Carapicuíba e previsão de atendimento diário a 33 mil usuários.

Alckmin também vai autorizar o início de execução do projeto básico do BRT Metropolitano Itapevi - Cotia, com 9,4 km entre os dois municípios.