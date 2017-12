Governo da Bahia patrocina Daniela Mercury na Parada Gay

SALVADOR - O governo baiano, por meio da Empresa Baiana de Turismo S.A. (Bahiatursa), vai patrocinar a apresentação da cantora Daniela Mercury na Parada Gay de São Paulo, que ocorre no domingo, dia 2 de junho. O valor do investimento será de R$ 120 mil.

Daniela, convidada pela organização do evento após assumir o relacionamento com a jornalista baiana Malu Verçosa, no início de abril, deve cantar o Hino Nacional na abertura da parada e, em seguida, desfilar com seu trio elétrico pelo circuito da festa.

Segundo a Bahiatursa, o patrocínio tem dois objetivos: divulgar o destino Bahia no segundo maior evento turístico paulista - o primeiro é o grande prêmio de Fórmula 1 - e fortalecer a Semana da Diversidade da Bahia, que terá a segunda edição este ano, em Salvador, entre 1º e 8 de setembro.

O evento baiano tem o objetivo de se transformar no segundo maior para o público LGBT do País. A semana incluirá a 12ª Parada Gay da Bahia, que deve ter Daniela como madrinha. No ano passado, a parada reuniu 800 mil pessoas em Salvador e deixou os hotéis da cidade com ocupação média de 80%.

De acordo com o órgão, esta será a segunda vez que o governo baiano promoverá o Estado durante a parada paulista. No ano passado, foram realizadas ações nos aeroportos de São Paulo e distribuição de folhetos e folders aos participantes da parada.

Confira as atrações da 17ª Parada Gay de São Paulo.