Governo dá aval à pena de 8 anos para traficante O governo fechou o texto da parte penal do projeto de lei que altera a legislação de drogas no País. Em reunião anteontem entre o relator do PL 7663, deputado Gilvado Carimbão (PSL-AL), e representantes do Ministério da Justiça e da Casa Civil, prevaleceu a proposta de que só haverá pena mínima de 8 anos para traficantes que chefiem organizações criminosas - para o pequeno traficante, fica mantida pena mínima de 5 anos.