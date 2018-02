Governo cria tour pelo Complexo do Alemão O governo do Rio inaugurou anteontem mais um ponto turístico na cidade. Catorze pessoas participaram do primeiro tour no Complexo do Alemão. A ideia da ONG Mulheres Brasileiras em Ação surgiu depois que forças de segurança tomaram o local de traficantes. Os turistas - a maior parte cariocas - começaram o passeio pelo futuro teleférico. A segunda parada foi para conhecer trabalhos de artesãos. Em seguida, visitaram o cinema e a redação do jornal A Voz da Comunidade. O passeio acabou no santuário da Penha.