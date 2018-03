Governo bombardeia legalização dos bingos

O governo federal é contra a legalização das casas de bingos no Brasil. Esse foi o recado dado ontem por representantes dos Ministérios da Justiça, da Fazenda, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Caixa Econômica Federal que participaram de comissão geral, no plenário da Câmara, para discutir o projeto de lei que trata da liberação do funcionamento dos bingos. Representantes do Ministério Público também se colocaram contra a proposta. A avaliação geral é de que os bingos facilitam a lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo que funcionarão como uma porta de entrada para o crime organizado internacional. Segundo o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), não há data definida para a votação do projeto de lei.