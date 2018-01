Governo autua 85 motoristas em teste do bafômetro em SP

SÃO PAULO - O Programa Direção Segura, do governo estadual, autuou 85 pessoas na zona oeste da capital em operações de fiscalização da Lei Seca na madrugada deste sábado, 2. As blitze foram realizadas na Avenida Queiroz Filho e no Viaduto Comendador Elias Nagibe Breim. Ao todo, 389 testes do bafômetro foram realizados.

Ao todo, 32 motoristas foram autuados por embriaguez e deverão pagar multa de R$ 1.915 e podem perder o direito de dirigir por 12 meses. Outros 53 condutores foram autuados por terem se recusado a realizar o teste.

O programa Direção Segura foi lançado em 2013 e integra equipes do Detran-SP, Polícia Militar, Civil, Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros.