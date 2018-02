Governo autoriza início da construção de monotrilho

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou ontem a autorização para o início da obra do monotrilho da Linha 17-Ouro do Metrô e prometeu que não haverá impacto urbanístico negativo na cidade. O primeiro trecho da linha, com 7,7 quilômetros e oito estações, vai ligar o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

"Nós vamos correr o máximo que puder para ficar (pronto) antes da Copa do Mundo (em 2014), se possível", disse o governador.

Como a plataforma é suspensa a 15 metros de altura, moradores do Morumbi alegam que a obra terá o mesmo efeito de degradação causado pelo Elevado Costa e Silva, o Minhocão, na região central. "Não tem nada a ver com Minhocão, porque é tudo vazado (e permite que a luz do sol passe). É uma estrutura bem alta, que tem pequeno impacto arquitetônico", afirmou Alckmin. Além disso, alega o governo, o monotrilho produz menos ruído e terá um projeto paisagístico como compensação.

As obras vão custar R$ 3,2 bilhões: R$ 600 milhões investidos pela Prefeitura e o resto pelo governo do Estado. O segundo trecho, com 6,5 km e cinco estações, vai até a Linha 4-Amarela e deve ficar pronto entre 2015 e 2016. A última etapa, de 3,5 km, vai ligar o ramal à Linha 1-Azul.

Para o presidente do Metrô, Sérgio Avelleda, a ligação com o aeroporto deve ter impacto no turismo. "Outro aspecto é a integração de quatro linhas diferentes." Além da 1-Azul, 4-Amarela e 9-Esmeralda da CPTM, o monotrilho da Linha 17-Ouro terá conexão com a 5-Lilás na Estação Água Espraiada. / A.R.