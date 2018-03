Governo ameaça entrar na Justiça por luz na Jacu

O valor leva em conta também todos os equipamentos colocados no Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas e em partes da Marginal do Tietê. A Dersa informou que há "dezenas de pedidos" pendentes de ligações de energia elétrica para as três obras, mas não informou o prazo para a conclusão dos trabalhos da Eletropaulo no Rodoanel e na Marginal. A concessionária, por sua vez, garantiu que está "dentro do cronograma previsto".

O ultimato público foi dado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), ontem, durante a apresentação da segunda fase de obras do Complexo Jacu-Pêssego. "A iluminação, tanto da Jacu quanto do Rodoanel, já está pronta. Está tudo funcionando com gerador, por falta de ligação da Eletropaulo. Amanhã, é o último dia. Se a Eletropaulo não fizer nada, a Dersa entra na Justiça."

A segunda fase da Jacu-Pêssego deve ser entregue em setembro e custará R$ 87,5 milhões. O orçamento inicial, de R$ 102,6 milhões, foi revisado, o que permitiu economia de cerca de 15%, conforme a Dersa. A expectativa do governo estadual é de que a Jacu-Pêssego seja utilizada como alternativa ao Trecho Leste do Rodoanel, cujo contrato foi assinado quinta-feira e tem duração de três anos.

Ontem, operários começaram a trabalhar na construção de 4,5 quilômetros de uma via marginal à Jacu-Pêssego nos bairros Jardim da Vitória, Jardim Conquista e Jardim Paulistano, na zona leste, e de um retorno para a via expressa na Avenida Papa João XXIII, em Mauá.

Segurança. Após uma série de roubos e arrastões, uma companhia da Polícia Militar será instalada na Jacu-Pêssego. O governo do Estado informou ontem que cerca de 90 policiais da Força Tática do 38.° Batalhão deverão ocupar um prédio no Jardim da Conquista, zona leste da capital, dentro de 50 dias. Para hoje, moradores prometem protesto, solicitando mais patrulhamento, sobre o Viaduto São Mateus.