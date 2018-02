Governo abre Fábrica de Cultura no Capão O governo de São Paulo inaugurou no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, uma Fábrica da Cultura, como são chamados esses novos centros culturais. O lugar tem 4,2 mil m² e vai abrigar ateliês de iniciação artística com 625 vagas para alunos - haverá ainda 100 vagas para cursos de nível de aprimoramento. A fábrica pode abrigar eventos culturais, como shows, apresentações de dança, sessões de cinema. Ela é a sétima aberta em áreas com poucos equipamentos de lazer na cidade - normalmente em regiões periféricas.