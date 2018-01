Alckmin volta a defender ações da PM em protestos

O governador Geraldo Alckmin voltou a defender, na tarde desta sexta-feira, 22, as ações da Polícia Militar, incluindo o uso de balas de borracha, durante as manifestações. "A polícia está agindo de maneira correta e legítima. Não é possível interromper avenidas, não é possível tirar o direito de ir e vir das pessoas", justificou, ao inaugurar obras em Pedrinhas Paulista, no interior do Estado.

Segundo Alckmin, a restrição do trajeto na manifestação de quinta-feira, 21, e que resultou no conflito entre policiais e manifestantes, foi necessária para evitar o encontro com integrantes de outro ato - um protesto de motorista de vans escolares saiu da Praça Charles Miller e seguiu até a sede da prefeitura de São Paulo, na região central da cidade.

Ensino. A reorganização no ensino também foi comentada pelo governador. Ele confirmou que não abre mão da medida. "Não se pode ter criança de seis anos com adolescente na sala de aula", avisou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os alunos mais novos podem ser hostilizados, segundo o tucano. "A criança pode sofrer agressão ou bullying", contou.

Obras. Além de Pedrinhas Paulista, onde entregou o prolongamento de uma avenida e o recapeamento de um conjunto habitacional, o governador também inaugurou obras em Santo Anastácio, Caiabu e Ipaussu.

Entre as obras estão 102 casas populares entregues a famílias de Santo Anastácio.