Governador promete VLT da Baixada Santista para 2013

Essa primeira parte terá 11 quilômetros, entre São Vicente (Terminal Barreiros) e Santos (Estuário), e deverá transportar 45 mil passageiros por dia.

O governador esteve ontem em Santos para assinar um acordo entre a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e as prefeituras de Santos e São Vicente. "É 2013. Estou dizendo que é isso e ponto. O que alguém disse, o que disse, quando disse... é 2013."

Goldman explicou que o edital de licitação que escolherá a empresa responsável pela construção e operação da primeira etapa do projeto será publicado no Diário Oficial de amanhã ou de segunda-feira. A partir da publicação, as empresas têm um mês para apresentar as propostas. "E, se tudo correr bem, se não houver muito contencioso entre as empresas, antes do fim do ano assinamos o contrato."

Com investimento estimado em R$ 688 milhões, o projeto será realizado por meio de uma Parceria Público-Privada viabilizada por meio de concessão com prazo de 25 anos.