Governador diz que traçado proposto é definitivo O governador Alberto Goldman (PSDB) afirmou que, embora o licenciamento ambiental esteja em tramitação, o traçado do Trecho Norte já está definido. Disse que não é possível realizar uma obra "tão importante e de tamanha envergadura" sem mexer com as pessoas. "Você não realiza nenhum obra sem mexer com a população. Nem rua você faz sem mexer e afetar a vida de todos. Nós vivemos em sociedade, não vivemos em uma caverna", argumentou. A Dersa se limitou a responder que "as informações sobre o Trecho Norte estão disponíveis no site da Dersa e as propostas serão debatidas com a população nas audiências públicas marcadas para dezembro".