Governador de SP descarta Piritubão para Copa de 2014

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Alberto Goldman, descartou, durante entrevista à Rádio CBN, nesta quarta-feira, 21, a possibilidade da construção de um novo estádio para que São Paulo seja uma das sedes da Copa de 2014.

Segundo Goldman, o estádio do Morumbi, na zona sul da cidade, ainda é opção. Ele se reúne hoje com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e com presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Durante a Copa da África do Sul, Teixeira chegou a descartar o Morumbi como um dos estádios do Mundial de 2014.