'Gosto muito do jeito brasileiro descomprometido de viver'

A americana Karlie Kloss é mais alta do que as fotos sugerem. Tem 1,80 metro de altura e usa calça 34. Aos 20 anos, é a segunda top do ranking da models.com, a bíblia da moda. Perde apenas para outra americana, a top Joan Small. Karlie chegou a São Paulo domingo à noite para desfilar ontem pela Animale. É sua primeira vez no Brasil?

Não. No ano passado estive em Trancoso (Bahia) para fazer o editorial de uma revista. Foi a viagem mais incrível que fiz. Todos os dias, eu fotografava na praia. Experimentei comidas diferentes, como açaí. Comi muito peixe. Não como carne. E comprei muitas coisas para as minhas irmãs. Somos em quatro em casa.

O que você comprou?

Muita bijuteria. Trouxe uma pequena mala cheia de pulseiras. Comprei até as fitas do Bonfim para dar.

O que você mais gostou?

Gosto muito da mentalidade do Brasil. As modelos, os fotógrafos e as produtoras têm um jeito descomprometido de viver. O brasileiro sabe aproveitar a vida. Eu vivo em Nova York. Lá, a mentalidade é que você tem apenas de trabalhar. Aqui as pessoas saem para dançar, bebem e trabalham também. É inspirador ver esse jeito de não levar a vida muito a sério.

Você trabalha muito?

Muito.

É uma rotina dura?

Às vezes é. Eu viajo muito, e por isso sempre carrego alguém da família comigo. Revezo entre meu pais e minhas irmãs. Todos já me acompanharam nas viagens. Levo até amigos. É uma forma de não ficar tão sozinha. Mas isso também pode ser encarado como uma aventura, onde acabo chegando a lugares muito diferentes, que talvez não visitasse.

É a primeira vez em São Paulo?

Sim. E estava muito ansiosa para vir. A SPFW já é uma semana importante no calendário de moda do mundo. Brasil é um grande país, e muito promissor na moda.

Você tem planos para São Paulo?

Quero sair para dançar e conhecer algumas comidas que ouvi falar. Quero, por exemplo, conhecer as churrascarias - apesar de não comer carne.

Você tem uma dieta especial? Como, em geral, coisas saudáveis. Mas adoro doces. Enfim, sou uma jovem de 20 anos.

Que tipo de comida é para você irresistível?

Torta de chocolate. Ah, também quero experimentar aqueles docinhos redondos de chocolate. Como se chamam?

Brigadeiros?

Isso. É uma delícia!