Além da beleza, Candice tem conquistado as atenções por tentar se comunicar em português, apesar do inglês ser a língua que a top fala melhor. Abaixo, ela conta o que achou do Brasil.

Esta é a primeira vez que você vem ao Brasil?

Não, é a terceira. Gosto mais de vir ao Brasil do que ir à Africa do Sul. Quando criança, morava numa fazenda, mas saí muito cedo de lá, por volta dos 14 anos. E fui para a Europa.

Você gostou de São Paulo?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na verdade, prefiro praia. Eu moro em Nova York. Minha cidade preferida é Salvador. Adoro acarajé e todas as frutas que existem por aqui. Vocês comem muito bem. Arroz com feijão é uma delícia.

Mas você fala muito bem o português...

Meu namorado é um modelo brasileiro. Sua família é do Espírito Santo. Eu o conheci em Paris aos 17 anos, quando era ainda uma modelo desconhecida e sem dinheiro no bolso. Praticamente crescemos juntos, tanto na vida como na profissão.