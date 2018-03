Gosta de ouvir uma história?

Com grandes nomes da contação de história paulista, o festival planeja entreter crianças, jovens e adultos com contos que vão da mitologia grega à africana e muita história de princesa, bichos falantes, gigantes e tapetes voadores.

Nos dois dias, a programação começa às 11 horas. Na foto, o grupo de contadores de histórias do CCBB Educativo, que costuma encerrar cada narrativa assim: "Acabou-se o conto e o vento o levou e todo o mal se foi. Para nós e aqueles que nos escutaram, só o bem ficou."

OLHA SÓ...

Acervo transferido. Os 36 equipamentos do Museu de Tecnologia foram transferidos do Jaguaré para o Palácio das Indústrias. A partir de agora, o acervo fica sob os cuidados do Catavento Cultural e Educacional, museu que funciona no local.

Encalhado. Uma das atrações é o bimotor DC-3 que pertenceu à Vasp. O avião foi doado ao museu em 1980. O transporte é que foi um problema. Mesmo sem as asas, a aeronave não passava sob a Ponte da Freguesia do Ó, na Marginal do Tietê. Ficou por um dia todo ali, atraindo a atenção de curiosos. Até que alguém teve a ideia de murchar seus pneus para rebocá-la.