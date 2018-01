Golpistas usam timbre do Tribunal de Justiça O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou que estão sendo enviadas à população notificações falsas com utilização de seu timbre. Esses documentos relatam a existência de supostas quantias em favor do destinatário e indicam um número de telefone. Ao ligar para obter mais informações, pede-se ao interessado que faça um depósito, "para agilizar o processo". O TJ informa que todos os processos podem ser consultados pelo www.tjsp.jus.br e sugere às vítimas do golpe que procurem a polícia.