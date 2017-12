Goleiro volta a passar mal durante audiência

O goleiro Bruno Fernandes desmaiou na audiência do caso do sumiço de Eliza Samudio, no Fórum de Ribeirão das Neves (MG). Bruno, réu no processo, foi a uma policlínica. Após liberado, desmaiou de novo e foi para um hospital, onde passou por exames. Foi diagnosticada sinusite moderada. Seus frequentes distúrbios são atribuídos a depressão. O goleiro voltou à penitenciária em Contagem e a audiência prosseguiu, com o depoimento de cinco testemunhas.