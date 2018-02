Goleiro troca advogado flagrado fumando crack

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou ontem que o advogado Ércio Quaresma (foto)não é mais responsável pela defesa do goleiro Bruno Fernandes. O jogador e outras oito pessoas são réus no processo que investiga a morte de Eliza Samudio. Segundo o TJ, foi juntada uma petição no processo oficializando a troca de advogado - o tribunal não soube informar o nome do novo defensor. A juíza Marixa Fabiane Rodrigues, responsável pelo processo, marcou para o dia 10 de dezembro a publicação da sentença de pronúncia para definir se os réus vão ou não a júri popular.