O goleiro Bruno Fernandes passou mal ontem, pela 4.ª vez em uma semana, no Fórum de Contagem (MG), em depoimento sobre o sumiço de Eliza Samudio. O caseiro José Roberto Machado disse que Eliza esteve no sítio de Bruno em junho (época do desaparecimento), mas que ela não ficava trancada. Ontem dois suspeitos tiveram habeas corpus negado: a ex-namorada de Bruno Fernanda Gomes de Castro e Flávio Caetano de Araújo.