Goleiro foi indiciado após tentativa de forçar aborto

No dia 27 de maio, o Ministério Público devolveu o inquérito à Deam, pedindo mais informações, entre elas, o resultado do exame toxicológico que mostraria se Eliza foi, como denunciou, dopada por Bruno.

O material para o exame foi colhido em outubro do ano passado, mas somente ontem o Instituto Médico-Legal (IML) começou a análise.

A previsão é que o resultado seja conhecido até amanhã. Além do exame toxicológico, Eliza se submeteu a exame que comprovou as agressões.

Procurado pelo Estado, o advogado de Bruno, Michel Assef Filho, não respondeu aos recados deixados em seu escritório.

Para a delegada Silvana Vilhena Braga, mesmo sem o resultado do exame, os depoimentos prestados por Eliza, pelo próprio jogador e por amigos do casal foram suficientes para o indiciamento de Bruno, de acordo com a Lei Maria da Penha, que trata de violência doméstica.