Goleiro e Macarrão são levados de volta a Minas

O goleiro Bruno Fernandes e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, chegaram às 17 horas de ontem na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, segundo a Secretaria Estadual de Defesa Social. No dia 17, eles participaram no Rio de audiência do processo em que são acusados de sequestro e lesão corporal de Eliza Samudio, em outubro de 2009. A ex-amante do jogador está desaparecida desde junho.