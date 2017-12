Goleiro diz que ex-amante entregou filho para seu amigo O goleiro Bruno Fernandes falou pela primeira vez ontem sobre o desaparecimento da ex-amante Eliza Samudio, de 25 anos, com quem teria um filho de 4 meses. Negando envolvimento no caso, no qual é apontado pela polícia como principal suspeito, o jogador do Flamengo disse que, antes de sumir, ela entregou o bebê a um amigo dele, conhecido como Macarrão.