Goleiro deve ser indiciado como mandante do crime O goleiro Bruno Fernandes deve ser indiciado como mandante do sequestro e assassinato de Eliza Samudio. "É o mandante, o motivador do crime", disse o delegado Edson Moreira. Segundo ele, já existem elementos suficientes para provar a denúncia. Para o delegado, o caso "tem provas, tem autorias", apesar de o corpo não ter sido encontrado.