Goleiro Bruno vai a júri popular no dia 19 de novembro por morte de ex-amante O julgamento do goleiro Bruno Fernandes, preso em 2010 sob a acusação de matar a ex-amante, Eliza Samudio, foi marcado para 19 de novembro, no Fórum de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O atleta e mais quatro acusados de envolvimento no desaparecimento de Eliza vão a júri popular nesta data, às 9h, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Todos os acusados negam o crime.