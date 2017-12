Goleada no Comercial, antes do Brasileirão

O Corinthians venceu ontem por 6 a 0 Comercial, do Mato Grosso do Sul, no último amistoso antes do retorno ao Brasileiro. Na quarta-feira, a equipe de Mano Menezes disputará a liderança do campeonato contra o Ceará, em Fortaleza. Com contusões musculares, Ronaldo, Dentinho e Jorge Henrique devem ficar de fora. Defederico, Souza e Iarley disputam duas vagas na frente, já que Mano deve manter o time no 4-4-2, com Danilo e Bruno César como meias.