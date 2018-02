Gol tem maior número de voos atrasados nesta manhã em todo o País

SÃO PAULO - A empresa aérea Gol concentrava o maior número de voos atrasados na manhã desta quarta-feira, 20, em todo o País. Na terça-feira, os passageiros da companhia enfrentaram problemas para embarcar por causa de uma pane no sistema de check-in da Gol no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

Entre a 0h e às 5 horas desta quarta, quase 40% dos voos da empresa programados para todo o país não saíram com atraso menor que meia hora. Das 83 decolagens, 33 (39.8%) registraram atrasos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os atrasos da Gol diminuíram até as 8 horas, quando a companhia havia registrado atraso em 44 voos (22.6%). Apesar disso, a Gol ainda liderava o ranking de atrasos de voos domésticos. No horário, os aeroportos brasileiros haviam registrado atrasos em 59 embarques, o que equivale a 10.3% de todas as partidas programadas, e 14 (2.4%) de cancelamentos. De acordo com boletim da estatal, até as 8 horas, das 195 partidas previstas da Gol, 44 (22.6%) atrasaram e 3 (1.5%) foram canceladas.

Pane. Mais de 40% dos voos da Gol Linhas Aéreas sofreram atrasos no início da manhã de terça-feira por causa de uma queda no sistema de check-in da companhia no Aeroporto de Congonhas. O problema começou por volta das 6h30 - os procedimentos tiveram de ser feitos manualmente até as 8h30, quando o sistema voltou. Com o aumento no tempo de atendimento, as filas chegaram até o corredor do desembarque.