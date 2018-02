Gol tem maior número de atrasos na manhã desta sexta-feira

Na manhã desta sexta-feira, 22, a companhia que mais registrou atrasos entre os voos domésticos de todo o País foi a Gol, com 25 dos 158 voos programados. Em seguida, vem a TAM, com cinco atrasos entre 129 voos. A Azul tem três voos atrasados, dos 42 previstos, segundo a Infraero.

Desde a abertura das operações, 38 dos 422 voos domésticos programados atrasaram, e oito foram cancelados.

No aeroporto de Congonhas não houve nenhum atraso e nenhum cancelamento entre 19 voos. Em Guarulhos de 29 voos, sete atrasaram e dois estão atrasados por volta das 7h30. No Galeão, de 13 voos, um atrasou e um foi cancelado. No aeroporto Santos Dumont, de 13 voos, dois foram cancelados.

Os voos internacionais chegaram a 34, com um cancelamento, quatro atrasos e um voo atrasado no momento. Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas operam visualmente e estão abertos para pousos e decolagens.