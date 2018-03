Gol segue sem definição sobre escalas de trabalho No começo de agosto, quando a Gol teve de cancelar partidas após um sistema novo de escalas ocasionar a falta de tripulação com carga horária livre para voar, a Anac prometeu a aplicação de uma multa de R$ 2 milhões à empresa. Até hoje, no entanto, não houve a definição da sanção nem acordo sobre a escala dos funcionários.